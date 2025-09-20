Les femmes dans les archives Service historique de la Défense Vincennes

Les femmes dans les archives 20 et 21 septembre Service historique de la Défense Val-de-Marne

Réservation sur place. Atelier limité à 15 pax.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:15:00

Des dossiers de femmes dans les archives militaires ? Oui, il y en a ! Même avant la loi de 1938 qui a autorisé leur mobilisation lors d’un conflit.

Alors si vous voulez venir à la rencontre de Marie-Thérèse, Marie, Louise, Margaretha, Laure et Jacqueline, pour découvrir des parcours de femmes extraordinaires de l’Empire jusqu’au XXe siècle, cet atelier est fait pour vous !

Service historique de la Défense Château de Vincennes – Avenue de Paris 94300 Vincennes

