Les femmes dans les professions du numérique Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris 27 juin 2025

Tel qu’il a émergé au sein des communautés hackers de la Silicon Valley, le monde numérique s’est fondé sur des valeurs d’ouverture, d’inclusion et de liberté, laissant imaginer le respect d’une égalité professionnelle. Pourtant, d’après les données de l’Enquête Emploi de 2023, les femmes ne représentaient en effet que 36 % des effectifs dans les « professions du numérique » et seulement 9% dans les métiers de l’informatique et des systèmes d’information.

Outre la faiblesse des effectifs féminins, de nombreux travaux soulignent la prédominance du masculin dans les représentations associées aux mondes informatiques (Collet, 2019 ; Lallement, 2015, 2018), incarnées par les figures de Bill Gates, Steve Jobs ou Marc Zuckerberg.

Ce constat a conduit Marion Flecher à interroger la place des femmes dans les métiers de l’informatique en étudiant les modalités de la féminisation de ces emplois. Comment et à quelles conditions ces femmes parviennent-elles à entrer dans ce monde ? Quels statuts d’emploi, quelles positions et quels types métiers y occupent-elles ? Sur quels types d’organisations ou d’associations professionnelles peuvent-elles prendre appui pour défendre leur place et leurs intérêts dans ce monde professionnel ?

INTERVENANTE

Marion Flecher est maitresse de conférences en sociologie à l’Université Paris Nanterre, IDHE.S (UMR CNRS 8533) et chercheuse associée au CEET (Centre d’études de l’emploi et du travail). Elle est autrice d’une thèse consacrée au monde des start-up, intitulée « Le monde des start-up, le nouveau visage du capitalisme ? Enquête sur les modes de création et d’organisation des start-up en France et aux Etats-Unis ». Elle travaille depuis sur les logiques et les modalités de la féminisation « empêchée » du secteur et des métiers de la Tech.

PUBLICATIONS DE MARION FLÉCHER

Flécher Marion, 2024, « L’informatique : un bastion masculin … mais égalitaire ? Logiques et modalités de la féminisation des filières et des métiers de l’informatique », in Thomas Couppié, Dominique Epiphane, Olivier Joseph et Elsa Personnaz, Débutants : formations, métiers, qualifications au temps du Covid, Editions Céreq Échanges. Lien.

Flécher, Marion, 2024, « Le startuppeur démystifié. Les conditions sociales et institutionnelles de la réussite entrepreneuriale », Regards croisés sur l’économie, vol. 34, n°1, pp. 120‑129.

Flécher, Marion, 2019, « Des inégalités d’accès aux inégalités de succès. Enquête sur les fondateurs et fondatrices de start-up », Travail et Emploi, n°159.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-27T16:30:00.000+02:00

