LES FEMMES DONNENT DE LA VOIX SUR L’EAU Brousses-et-Villaret

LES FEMMES DONNENT DE LA VOIX SUR L’EAU

Route de Cuxac Brousses-et-Villaret Aude

Début : 2025-10-11 20:30:00

2025-10-11

Compagnie Les z’OMNI- Théâtre Vocalisé Déjanté à 20h30.

Quand les z’OMNI s’emparent d’une nouvelle fantastique de Guy de Maupassant, elles en livrent une version inédite et délicieusement décalée.

Alors chaussez vos bottes en caoutchouc, car la lecture commence …. Et le délire musico-théâtral surgit !

Prix libre mais nécessaire

Une buvette bio et locale sera disponible.

Route de Cuxac Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie parlonsdeleauvive@gmail.com

English :

Compagnie Les z?OMNI- Théâtre Vocalisé Déjanté at 8:30pm.

When Les z?OMNI take on a fantastic short story by Guy de Maupassant, they deliver an original, delightfully offbeat version.

So get your rubber boots on, because the reading begins? And the musical-theatrical frenzy begins!

Free but necessary

A local organic refreshment bar will be available.

German :

Compagnie Les z?OMNI- Théâtre Vocalisé Déjanté um 20:30 Uhr.

Wenn sich Les z?OMNI einer fantastischen Kurzgeschichte von Guy de Maupassant annehmen, liefern sie eine neue und herrlich schräge Version.

Ziehen Sie also Ihre Gummistiefel an, denn die Lesung beginnt ? Und das musikalisch-theatralische Delirium kommt zum Vorschein!

Preis frei, aber notwendig!

Ein biologischer und lokaler Imbiss wird zur Verfügung stehen.

Italiano :

Compagnie Les z?OMNI- Théâtre Vocalisé Déjanté alle 20.30.

Quando Les z?OMNI affrontano un racconto fantastico di Guy de Maupassant, ne danno una versione originale e deliziosamente fuori dagli schemi.

Indossate quindi gli stivali di gomma, perché la lettura sta per iniziare! E la frenesia musical-teatrale ha inizio!

Gratuito ma necessario

Sarà disponibile un punto di ristoro biologico locale.

Espanol :

Compagnie Les z?OMNI- Théâtre Vocalisé Déjanté a las 20:30 h.

Cuando Les z?OMNI abordan un cuento fantástico de Guy de Maupassant, ofrecen una versión original y deliciosamente fuera de lo común.

Póngase las botas de goma porque la lectura está a punto de comenzar. ¡Y comienza el frenesí músico-teatral!

Gratis pero necesario

Habrá una barra de refrescos orgánicos locales.

