Les femmes en Loire-Atlantique Médiathèque du Pellerin Le Pellerin mercredi 30 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-30 10:00 – 13:00

Gratuit : oui Tout public

Du 15 juillet au 13 septembre, découvrez 2 expositions mettant à l’honneur les femmes de Loire-Atlantique et de Loire.? Du 15 juillet au 13 septembre : Les femmes en Loire-Atlantique Créée par les Archives Départementales, cette exposition met en valeur l’histoire des femmes en Loire-Atlantique. Les fonctions, statuts, rôles et actions des femmes au sein de la société sont mis en avant ainsi que les évolutions auxquelles elles ont contribué et pour lesquelles elles se sont battues dans tous les domaines (économie, société, politique, création artistique, etc.).> Exposition prêtée par la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique. ? Du 22 juillet au 13 septembre : Femmes de Loire Issue du livre documentaire « Femmes de Loire, de Nantes à l’Océan » d’Edmond Guibert et d’Eric Perraud, cette exposition donne à voir les portraits en noir et blanc des 18 femmes de l’ouvrage, captées avec sensibilité. Chaque photographie est une fenêtre ouverte sur une vie liée à l’eau, au fleuve, à la mer. Des portraits de femmes de caractère, libres et passionnées, qui apparaissent parfois dans la lumière diffuse d’un soir d’été, parfois dans la brume de l’automne, portées par un souffle poétique et une part de mystère.> Rencontre avec les auteurs organisée le samedi 13 septembre, à partir de 11h, à la médiathèque George-Sand.

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr