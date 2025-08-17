Les femmes en or de Paris 2024 à la Porte de la Chapelle – visite guidée statues des femmes Paris

Les femmes en or de Paris 2024 à la Porte de la Chapelle – visite guidée statues des femmes Paris dimanche 17 août 2025.

Les statues des Jeux représentent dix femmes ayant vécu à des époques différentes. Chacune a marqué son temps, certaines ont été oubliées ou sont encore peu connues, comme Jeanne Barret ; d’autres sont mieux connues car elles touchent certaines personnes, certains groupes, comme Paulette Nardal ; d’autres nous semblent très connues, parce qu’elles ont marqué notre époque, comme Simone Veil.

Qu’ont fait ces femmes, quelles furent leurs luttes, leurs engagements ? Dans quel contexte ont-elles vécu ? Quel héritage nous ont-elles laissé ?

Elles émergeaient de la Seine au cours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Un an plus, elles prennent leurs quartiers à Porte de la Chapelle. Venez les découvrir…

Le dimanche 14 septembre 2025

de 14h00 à 15h30

Le dimanche 17 août 2025

de 14h00 à 15h30

payant

12 € / pers

Public adultes.

statues des femmes 91 rue de la Chapelle 75018 Paris

https://www.visite-guidee-paris-helene.fr/les-femmes-en-or-de-paris-2024-a-la-porte-de-la-chapelle/ +33612832514 helene.visites@gmail.com https://www.facebook.com/visite.guidee.paris.helene/ https://www.facebook.com/visite.guidee.paris.helene/