Les femmes et le Rebetiko – Grèce
Théâtre Mandapa Paris
Samedi 7 février, 20h30

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

En Grèce, le periptero est le kiosque du coin de la rue, on y trouve de tout et à toute heure. On trouve aussi de tout dans ce Periptero musical…

En Grèce, le periptero est le kiosque du coin de la rue, on y trouve de tout et à toute heure. On trouve aussi de tout dans ce Periptero musical : chant, bouzoukis, ouds, guitare, violon, accordéon, baglama, percussions diverses.

Le groupe puise l’essentiel de son répertoire dans le rebetiko, la musique urbaine des années 1920-1950, et dans les musiques traditionnelles grecques. Qu’on l’écoute ou qu’on la danse, cette musique de taverne ne peut se passer d’un verre de vin et d’une bande d’amis !

Les musiques du groupe Periptero reflètent les émotions populaires à travers les âges. C’est à la fois une histoire contemporaine et des temps passés.

Coutsoloucas Stéphane – bouzouki

Daskalothanassis Dimitri – percussions, voix

Drossos Electra – violon

Guidi Pierre – accordéon

Roman Laurent – oud, percussions, voix

Panagiotakopoulos Christos – guitare, chant

Koulouris Effie – bouzouki, chant

Cie Periptero

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T22:00:00.000+01:00

1

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/les-femmes-et-le-rebetiko 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



