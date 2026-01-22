Les femmes et le Rebetiko – Grèce Théâtre Mandapa Paris
Les femmes et le Rebetiko – Grèce Théâtre Mandapa Paris Samedi 7 février, 20h30 Payant
plein tarif 20 EUR
tarif réduit 15 EUR
tarif enfant 10 EUR
En Grèce, le periptero est le kiosque du coin de la rue, on y trouve de tout et à toute heure. On trouve aussi de tout dans ce Periptero musical : chant, bouzoukis, ouds, guitare, violon, accordéon, baglama, percussions diverses.
Le groupe puise l’essentiel de son répertoire dans le rebetiko, la musique urbaine des années 1920-1950, et dans les musiques traditionnelles grecques. Qu’on l’écoute ou qu’on la danse, cette musique de taverne ne peut se passer d’un verre de vin et d’une bande d’amis !
Les musiques du groupe Periptero reflètent les émotions populaires à travers les âges. C’est à la fois une histoire contemporaine et des temps passés.
Coutsoloucas Stéphane – bouzouki
Daskalothanassis Dimitri – percussions, voix
Drossos Electra – violon
Guidi Pierre – accordéon
Roman Laurent – oud, percussions, voix
Panagiotakopoulos Christos – guitare, chant
Koulouris Effie – bouzouki, chant
Cie Periptero
https://www.centre-mandapa.fr/
Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013
