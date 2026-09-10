Les femmes et les cités ouvrières, Le Féru des sciences, Jarville-la-Malgrange

Informations pratiques

Les femmes et les cités ouvrières 19 et 20 septembre Le Féru des sciences Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T14:35:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:35:00+02:00

Visite « flash », à partir de 10 ans.

La place des femmes dans l’industrie du fer a été un rouage indispensable au fonctionnement de ce secteur !

Actrices de cette activité et également femmes au foyer, venez découvrir leur histoire, celle de leur évolution professionnelle, mais aussi de l’incroyable lutte sociale qu’elles ont menée.

Le Féru des sciences 1 avenue du Général de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange, France Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383152770 https://www.leferudessciences.eu/accueil Le bâtiment est un exemple remarquable de structure à portiques métalliques, dans la droite ligne des travaux de Jean Prouvé, qui illustre la vivacité de l’industrie de l’acier en Lorraine et, plus largement, dans le champ de la construction des années 1950-1960. Le principe du grand dégagement offert à l’intérieur par le report des structures porteuses sur des portiques a été ensuite repris dans d’autres édifices muséographiques (le centre Pompidou, par exemple). Michel et Jacques André et Claude Prouvé ont reçu, trois ans après la construction, le prix de l’Équerre d’Argent pour ce projet. Les adjonctions faites par Claude Prouvé dans les années 1980 s’inscrivent dans la continuité du programme d’origine. Parking voitures, vélos

Visite « flash », à partir de 10 ans

©Elia Genonceau