Les femmes et les cités ouvrières Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange

Les femmes et les cités ouvrières 20 et 21 septembre Le Féru des sciences Meurthe-et-Moselle

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T10:30:00+

Fin : 2025-09-21T17:+ – 2025-09-21T17:30:00+

Découvrez l’histoire des femmes dans l’industrie du fer, leur évolution professionnelle, ainsi que l’incroyable lutte sociale qu’elles ont menée.

Le Féru des sciences 1 avenue du Général de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange, France Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est Le bâtiment est un exemple remarquable de structure à portiques métalliques, dans la droite ligne des travaux de Jean Prouvé, qui illustre la vivacité de l'industrie de l'acier en Lorraine et, plus largement, dans le champ de la construction des années 1950-1960. Le principe du grand dégagement offert à l'intérieur par le report des structures porteuses sur des portiques a été ensuite repris dans d'autres édifices muséographiques (le centre Pompidou, par exemple). Michel et Jacques André et Claude Prouvé ont reçu, trois ans après la construction, le prix de l'Equerre d'Argent pour ce projet. Les adjonctions faites par Claude Prouvé dans les années 1980 s'inscrivent dans la continuité du programme d'origine.

