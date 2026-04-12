Les femmes impressionnistes Espeluche
Les femmes impressionnistes Espeluche dimanche 12 avril 2026.
Espeluche
Les femmes impressionnistes
2 Boulevard du Levant Espeluche Drôme
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:30:00
fin : 2026-04-12 20:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Le Broc’Café vous propose une conférence mettant au centre le rôle des femmes impressionnistes, Berthe Morisot, Eva Gonzales et Mary Cassat…
.
2 Boulevard du Levant Espeluche 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 79 23 73 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Broc’Café presents a lecture focusing on the role of Impressionist women, Berthe Morisot, Eva Gonzales and Mary Cassat…
L’événement Les femmes impressionnistes Espeluche a été mis à jour le 2025-03-04 par Montélimar Tourisme Agglomération