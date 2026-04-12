Espeluche

Les femmes impressionnistes

2 Boulevard du Levant Espeluche Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 18:30:00

fin : 2026-04-12 20:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le Broc’Café vous propose une conférence mettant au centre le rôle des femmes impressionnistes, Berthe Morisot, Eva Gonzales et Mary Cassat…

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2 Boulevard du Levant Espeluche 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 79 23 73 61

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English :

Le Broc’Café presents a lecture focusing on the role of Impressionist women, Berthe Morisot, Eva Gonzales and Mary Cassat…

L’événement Les femmes impressionnistes Espeluche a été mis à jour le 2025-03-04 par Montélimar Tourisme Agglomération