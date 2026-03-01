Les femmes noires invisibles dans l’art Hall Rennes Dimanche 29 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine

Dans l’art, les femmes noires sont souvent absentes ou enfermées dans des stéréotypes. Racisme, sexisme, fétichisation : apprenons à regarder autrement.

_« Nous sommes un groupe d’étudiants faisant partie du programme MA1SON d’**Article 1**. Une association qui lutte pour l’égalité des chances et qui accompagne des jeunes à construire des projets solidaires. »_

**Charlotte, Nima, Soifia, Karym, Eylem et Zeyna**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T17:15:00.000+02:00

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



