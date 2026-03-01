Les femmes noires invisibles dans l’art Hall Rennes
Les femmes noires invisibles dans l’art Hall Rennes dimanche 29 mars 2026.
Les femmes noires invisibles dans l’art Hall Rennes Dimanche 29 mars, 14h00 Ille-et-Vilaine
Dans l’art, les femmes noires sont souvent absentes ou enfermées dans des stéréotypes. Racisme, sexisme, fétichisation : apprenons à regarder autrement.
_« Nous sommes un groupe d’étudiants faisant partie du programme MA1SON d’**Article 1**. Une association qui lutte pour l’égalité des chances et qui accompagne des jeunes à construire des projets solidaires. »_
**Charlotte, Nima, Soifia, Karym, Eylem et Zeyna**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-29T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-03-29T17:15:00.000+02:00
1
Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine