Les femmes ont toujours raison… – CENTRE ATHANOR – SALLE EPSILON Montlucon

Les femmes ont toujours raison… Début : 2025-10-02 à 20:00. Tarif : – euros.

COEUR DE SCENE PRODUCTIONS PRÉSENTE : LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON…Si vous êtes en couple… Vous allez le rester ! Si vous êtes célibataires… profitez-en, ça ne va pas durer !Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ?Qui n’a jamais eu envie de découper les robes de sa femme ?Vivre à deux revient à traverser un champ de mines : l’habitude, les petites manies, la jalousie, la belle famille, les enfants etc etc etc…Lucas et Julie vous expliquent, sans filtre et sans tabou, comment éviter les pièges !On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle, mais on sait qu’en sortant, vous serez prêts à faire péter les noces de diamant. 100% des couples ont tenté leur chance… Et pour les célibataires… Prenez des notes.Le saviez-vous ?Une comédie d’un nouveau genre, interactive et participative, concoctée par les créateurs de Faites l’amour pas des gosses et Libéréee… Divorcéee . Auteur : Sophie Depooter, Sacha JudazskoArtistes : Alexandra Maestracci ou Laurence Ruatti – Olivier sir John ou Jean Philippe LachaudMetteur en scène : Larra Mendy Décors et costumes : Nicolas Delas

CENTRE ATHANOR – SALLE EPSILON RUE PABLO PICASSO 03100 Montlucon 03