LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON – LE PASSAGE VERS LES ETOILES Paris

LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON Début : 2025-12-24 à 18:00. Tarif : – euros.

LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON, LES HOMMES N’ONT JAMAIS TORTSi vous êtes en couple… Vous allez le rester !Si vous êtes célibataire… Profitez-en, ça ne va pas durer ! Déjà plus de 150 000 spectateurs conquis.Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ?Qui n’a jamais eu envie de découper les robes de sa femme ?Vivre à deux revient à traverser un champs de mines : Les petites manies, la belle famille, les enfants, l’habitude… L’habitude… L’habitude.Lucas et Julie vous montrent sans filtre et sans tabous comment éviter tous les pièges !On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle, mais on sait qu’en sortant, vous serez prêts à célébrer les noces de diamant.100% des couples ont tenté leur chance…Et pour les célibataires… Prenez des notes.Une comédie interactive délirante concoctée par les créateurs des pièces à succès : Faites l’amour pas des gosses et Libéréee… Divorcéee .Artistes :Clément Naslin, Sacha Judasko, Frédéric Bukolé, Alexandre Orofino, Nadj et Fabienne Tendille, Laetitia Giorda, Ophélie Bazillou, Roxane Fomberteau, Elodie Bouleau, Pauline Prosper, Thibaut de LussyMise en scène par :Sophie Depooter, Sacha JudaszkoAuteur(s) :Sophie Depooter, Sacha JudaszkoÀ savoir :Une fois le spectacle commencé, les catégories ne sont plus assurées.Emplacement par catégorie :La salle n’est plus accessible 15 minutes après le début du spectacle.Carré Or : Places gradinées parterre central1ere catégorie : 4 premiers rangs parterre central et fauteuils sur le côté2eme catégorie : balcon et strapontinsDurée:65 minutes

LE PASSAGE VERS LES ETOILES 17 CITE JOLY 75011 Paris 75