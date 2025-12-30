LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON, – LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON LES HOMME GRAND THEATRE 3T Toulouse

LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON, – LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON LES HOMME Début : 2026-04-09 à 20:00. Tarif : – euros.

Une comédie à 2 personnages de Sophie Depooter et Sacha Judaszko. Mise en scène Gérard Pinter. Le sujet:Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ? Qui n’a jamais voulu découper les robes de sa femme ? Vivre à deux revient à traverser un champ de mines : les habitudes, les petites manies, la jalousie, la belle famille, les enfants… Tout ce qu’on sait, c’est qu’en sortant, vous serez prêts à faire péter les noces de diamant !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

GRAND THEATRE 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31