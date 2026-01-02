Les Femmes ont toujours raison* Les Hommes n’ont jamais tort Centre des Congrès de Haute-Saintonge Jonzac

Les Femmes ont toujours raison* Les Hommes n’ont jamais tort

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Spectacle au Centre des Congrès à Jonzac Les femmes ont toujours raison…

.

Centre des Congrès de Haute-Saintonge 57 avenue Jean Moulin Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 92 62 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Show at the Centre des Congrès in Jonzac: Women are always right…

L’événement Les Femmes ont toujours raison* Les Hommes n’ont jamais tort Jonzac a été mis à jour le 2026-01-02 par CDC de Haute Saintonge