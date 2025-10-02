LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON Les hommes n’ont jamais tort ! Rue Pablo Picasso Montluçon
Début : Jeudi 2025-10-02 20:00:00
2025-10-02
Les femmes ont toujours raison les hommes n’ont jamais tort :
Si vous êtes en couple… Vous allez le rester ! Si vous êtes célibataires… profitez-en, ça ne va pas durer !
Rue Pablo Picasso Centre Athanor
Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40
English :
Women are always right, men are never wrong:
If you’re in a relationship? You’ll stay that way! If you’re single? enjoy it, it won’t last!
German :
Frauen haben immer Recht, Männer haben nie Unrecht:
Wenn Sie in einer Beziehung sind? Sie werden es bleiben! Wenn Sie Single sind: Genießen Sie es, denn es wird nicht lange dauern!
Italiano :
Le donne hanno sempre ragione, gli uomini non hanno mai torto:
Se hai una relazione? Lo resterai! Se sei single? Goditela, non durerà!
Espanol :
Las mujeres siempre tienen razón, los hombres nunca se equivocan:
¿Si estás en una relación? ¡Te vas a quedar así! Si estás soltero? ¡disfrútalo, no durará!
