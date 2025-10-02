LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON Les hommes n’ont jamais tort ! Rue Pablo Picasso Montluçon

Début : Jeudi 2025-10-02 20:00:00

2025-10-02

Les femmes ont toujours raison les hommes n’ont jamais tort :

Si vous êtes en couple… Vous allez le rester ! Si vous êtes célibataires… profitez-en, ça ne va pas durer !

Rue Pablo Picasso Centre Athanor

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40

English :

Women are always right, men are never wrong:

If you’re in a relationship? You’ll stay that way! If you’re single? enjoy it, it won’t last!

German :

Frauen haben immer Recht, Männer haben nie Unrecht:

Wenn Sie in einer Beziehung sind? Sie werden es bleiben! Wenn Sie Single sind: Genießen Sie es, denn es wird nicht lange dauern!

Italiano :

Le donne hanno sempre ragione, gli uomini non hanno mai torto:

Se hai una relazione? Lo resterai! Se sei single? Goditela, non durerà!

Espanol :

Las mujeres siempre tienen razón, los hombres nunca se equivocan:

¿Si estás en una relación? ¡Te vas a quedar así! Si estás soltero? ¡disfrútalo, no durará!

