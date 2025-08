Les femmes ont toujours raison … Mutzig

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Samedi 2026-01-24 20:30:00

2026-01-24

Plongez dans la comédie explosive de Sophie Depooter et Sacha Judaszko, où la vie de couple devient une aventure hilarante.

Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ?

Qui n’a jamais eu envie de découper les robes de sa femme ?

Vivre à deux revient à traverser un champs de mines Les petites manies, la belle famille, les enfants, l’habitude… L’habitude… L’habitude. .

+33 3 88 38 12 20

English :

Dive into Sophie Depooter and Sacha Judaszko’s explosive comedy, where married life becomes a hilarious adventure.

German :

Tauchen Sie ein in die explosive Komödie von Sophie Depooter und Sacha Judaszko, in der das Leben als Paar zu einem urkomischen Abenteuer wird.

Italiano :

Tuffatevi nella commedia esplosiva di Sophie Depooter e Sacha Judaszko, dove la vita matrimoniale diventa un’avventura esilarante.

Espanol :

Sumérgete en la explosiva comedia de Sophie Depooter y Sacha Judaszko, en la que la vida matrimonial se convierte en una divertidísima aventura.

L’événement Les femmes ont toujours raison … Mutzig a été mis à jour le 2025-04-25 par Le Dôme de Mutzig