LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON… – SALLE DE L’AUZELOU Tulle vendredi 3 octobre 2025.

LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON… Début : 2025-10-03 à 20:30. Tarif : – euros.

COEUR DE SCENE PRODUCTIONS PRÉSENTE : LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON… LES HOMMES N’ONT JAMAIS TORT !Une comédie de Sophie Depooter et Sacha Judaszko. Mise en scène Gérard Pinter.Le sujet :Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ? Qui n’a jamais voulu découper les robes de sa femme ? Vivre à deux revient à traverser un champ de mines : les habitudes, les petites manies, la jalousie, la belle famille, les enfants… On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle, mais on sait qu’en sortant, vous serez prêts à faire péter les noces de diamant !

SALLE DE L’AUZELOU AV. DU LIEUTENANT COLONEL FARO 19000 Tulle 19