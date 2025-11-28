LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON – THEATRE MOLIERE Bordeaux

LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON Début : 2025-12-21 à 16:00. Tarif : – euros.

LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON** les hommes n’ont jamais tort !Si vous êtes en couple… Vous allez le rester ! Si vous êtes célibataires… profitez-en, ça ne vapas durer !Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ?Qui n’a jamais eu envie de découper les robes de sa femme ?Vivre à deux revient à traverser un champ de mines : l’habitude, les petites manies, la jalousie, la belle famille, les enfants etcetc etc…Lucas et Julie vous expliquent, sans filtre et sans tabou, comment éviter les pièges !On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle, mais on sait qu’en sortant, vous serez prêts à faire péter les noces dediamant. 100% des couples ont tenté leur chance… Et pour les célibataires… Prenez des notes.Le saviez-vous ?Une comédie d’un nouveau genre, interactive et participative, concoctée par les créateurs de Faites l’amour pas des gosses et Libéréee… Divorcéee .Pour Tout public de 11 ans jusqu’à 90 ans

THEATRE MOLIERE 33 RUE DU TEMPLE 33000 Bordeaux 33