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Les femmes ont toujours raison… THORIS PRODUCTION Cerny

Les femmes ont toujours raison… THORIS PRODUCTION Cerny

Les femmes ont toujours raison… THORIS PRODUCTION Cerny samedi 24 avril 2027.

Lieu : THORIS PRODUCTION

Adresse : AVENUE CARNOT (RD191)

Ville : 91590 Cerny

Département : 91

Début : 2027-04-24

Fin : 2027-04-24

Heure de début : 20:30

Les femmes ont toujours raison… Début : 2027-04-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THORIS PRODUCTION AVENUE CARNOT (RD191) 91590 Cerny 91

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