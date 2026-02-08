Les femmes peintres, ces oubliées de l’histoire de l’art Saint-Malo

Les femmes peintres, ces oubliées de l’histoire de l’art

Conférence Les femmes peintres, ces oubliées de l’histoire de l’art

Par Géraldine Guérin. Proposée par l’UTL.

De la Renaissance au XIXe siècle à la rencontre des grandes artistes qui ont marqué l’histoire de la peinture et comment la Révolution française a bouleversé le monde de la création artistique c’est à ce voyage que Géraldine Guérin vous invite. Elle y évoquera également les conditions de formations aux arts, le statut des femmes artistes ainsi que les combats qu’elles ont dû mener pour produire et exposer leurs oeuvres.

Vendredi 6 mars 14h30

Le Vauban La Grande Passerelle

Entrée prioritaire aux adhérents de l’UTL

Infos accueil du Pôle culturel 02 99 40 78 00 .

