Les femmes peintres, ces oubliées de l’histoire de l’art Saint-Malo
Les femmes peintres, ces oubliées de l’histoire de l’art Saint-Malo vendredi 6 mars 2026.
Les femmes peintres, ces oubliées de l’histoire de l’art
Esplanade Simone Veil Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 14:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Conférence Les femmes peintres, ces oubliées de l’histoire de l’art
Par Géraldine Guérin. Proposée par l’UTL.
De la Renaissance au XIXe siècle à la rencontre des grandes artistes qui ont marqué l’histoire de la peinture et comment la Révolution française a bouleversé le monde de la création artistique c’est à ce voyage que Géraldine Guérin vous invite. Elle y évoquera également les conditions de formations aux arts, le statut des femmes artistes ainsi que les combats qu’elles ont dû mener pour produire et exposer leurs oeuvres.
Vendredi 6 mars 14h30
Le Vauban La Grande Passerelle
Entrée prioritaire aux adhérents de l’UTL
Infos accueil du Pôle culturel 02 99 40 78 00 .
Esplanade Simone Veil Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les femmes peintres, ces oubliées de l’histoire de l’art Saint-Malo a été mis à jour le 2026-02-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel