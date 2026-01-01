Les femmes pendant la Seconde Guerre mondiale Mémorial de la Shoah Paris

Découvrez la Seconde Guerre mondiale à travers des destins de femmes, résistantes, juives, déportées, bourreaux, survivantes, Justes…

Durée : 1 h 30.

RÉSERVER

Visite guidée réservée aux adultes – Paris

Le dimanche 08 février 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-08T12:00:00+01:00

fin : 2026-02-08T13:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-08T11:00:00+02:00_2026-02-08T12:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire

