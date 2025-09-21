Les femmes qui luttent pour la paix Maison Louise de Bettignies Saint-Amand-les-Eaux

Les femmes qui luttent pour la paix Dimanche 21 septembre, 15h00 Maison Louise de Bettignies Nord

A partir de 11 ans.

Pendant la Première Guerre mondiale, des femmes pacifistes se dressent contre la guerre. Le combat se poursuit avec les résistantes de la 2nde Guerre mondiale. Aujourd’hui, des femmes de tous les continents continuent de lutter pour la paix…

Conférence par notre histoirenne, à partir de 11 ans.

Maison Louise de Bettignies 114 rue Louise de Bettignies Saint-Amand-les-Eaux Saint-Amand-les-Eaux 59230 Nord Hauts-de-France

