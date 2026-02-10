Les Femmes qui ont fait l’Europe Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-18 10:00 – 20:00

Gratuit : non Prix libre Tout public

La Maison Des Femmes – Simone de Beauvoir et La Maison de l’Europe vous proposent une programmation tout au long du mois avec des interventions croisées, en partenariat avec leurs associations adhérentes.Mettre en lumière les Femmes qui font progresser l’Europe, des Femmes attachées aux droits, à la paix et à la liberté, des Femmes qui prennent place dans des institutions, au sein de mouvements en Europe.Exposition «Les visionnaires de la construction Européenne» du 1er au 8 mars à la Maison De l’Europe et du 9 au 31 mars à la Maison Des Femmes – Simone de Beauvoir.À la Maison de l’EuropeConférence de Georgina Matamoros : Une Femme Nantaise à L’ONU le Vendredi 6 mars, 18h30Conférence 3 000 km, motarde à la découverte de l’Europe le Mercredi 4 mars, 19h00Atelier contribution féministe Wikipédia le dimanche 8 mars de 10h/17h30 ou une demi-journée. Repas offert – inscription sur le Helloasso de la Maison Des Femmes – Simone de Beauvoir https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/journee-du-8-mars-2026-droits-des-femmes-en-europeChorale concert de l’association EVA – 18h le 8 marsVernissage de l’exposition à la Maison de l’Europe à 20h À la Maison Des Femmes – Simone de BeauvoirAtelier d’illustration pour les articles wikipédia le Mercredi 11 mars – 16h30/19h00Projection du film Miss Philippine réalisé par Gaëlle Lefeuvre – association ANNO le Jeudi 12 mars – 19h00Conférence par Fatima Lalem sur une culture commune autour du féminisme le Lundi 23 mars – 18h00/20h00Lancement de la campagne de financement le Jeudi 26 mars – à partir 18h00

Maison des femmes – Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18



