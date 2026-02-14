Les femmes savantes au cinéma, Le Royal, Biarritz

Les femmes savantes au cinéma Dimanche 1 mars, 15h00 Le Royal Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-01T15:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-01T15:00:00+01:00 – 2026-03-01T18:00:00+01:00

Venez découvrir, à l’occasion des 10 ans de La Comédie-Française au cinéma, Les Femmes savantes de Molière, mises en scène par Emma Dante.

Le Royal 8, av. Foch, Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://achat.royal-biarritz.com/reserver/F631172/D1772373600/VF/2238028/ »}]

Spectacle au cinéma Le Royal Les femmes savantes au cinéma