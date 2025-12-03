LES FEMMES SAVANTES – COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

LES FEMMES SAVANTES Début : 2026-01-10 à 17:45. Tarif : – euros.

Une des comédies les plus drôles de Molière, dans une mise en scènevirevoltante en costumes d’époque, peuplée de personnages burlesques et ridicules !Armande et Henriette sont diamétralement opposées. Alors qu’Henriette aspire à une vie simple et aubonheur conjugal, sa soeur Armande prétend refuser l’amour, préférant se consacrer aux chosesintellectuelles et à la science. Pourtant, lorsqu’Armande apprend qu’Henriette s’apprête à épouserClitandre, son ancien prétendant, sa jalousie s’exacerbe.Aidée de sa mère et de sa tante, elle va tout faire pour empêcher cette union avec un seul objectif,marier Henriette à Trissotin, un faux savant aux dents longues qui mène nos 3 savantes par le bout dunez…Au prétexte de traiter de l’éducation des femmes, Molière nous livre une satire féroce des pédants etpédantes de l’époque aux prétentions intellectuelles affichées. Manipulées par Trissotin à coupsde grammaire et de sonnets, Philaminte, Bélise et Armande, les femmes savantes, veulenttout révolutionner. Henriette, Chrysale et Clitandre, armés de leur bon sens, parviendront-ils à lesen empêcher ?Rubrique : Tout PublicGenre : ClassiqueType de public : Tout publicAuteur : MolièreMetteur en scène : Collectif OxymoreDistribution : Tiphaine Berard, Clémence Breton, Sophie Costerg, Laura Dat Senac, Camille De Seissan,Amélie Dhée, Jean-Michel Flavigny, Julia Gratens, Rayan Haddad, Mathieu Morel, Julie Näther, XavierPilloy, Maxence ReulierDurée : 70 minutes

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75