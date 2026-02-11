Les femmes savantes Marseille 11e Arrondissement

Les femmes savantes

Dimanche 1er mars 2026 à partir de 15h.

Cinéma les Palmes 11e.

Vendredi 20 mars 2026.

Cinéma de Bonneveine 8e

Cinéma Les 3 Palmes Cinéma Bonneveine Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-01 15:00:00

2026-03-01 2026-03-20

Découvrez Les Femmes savantes de Molière, une pièce classique mise en scène par Emma Dante et interprétée par la troupe de la Comédie-Française, diffusée en direct au cinéma dans plusieurs salles.

Plongez dans l’univers de Molière avec Les Femmes savantes , une œuvre intemporelle présentée par la prestigieuse Comédie-Française. Cette production, mise en scène par Emma Dante, offre une interprétation moderne et captivante de la pièce, explorant les thèmes de l’éducation, de la pédanterie et des relations familiales. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre le théâtre classique sur grand écran, avec une diffusion en direct qui promet une expérience immersive et mémorable.



Mise en scène Emma Dante

Avec La Troupe de la Comédie-Française

Réalisation Myriam Hoyer

Durée 2h



Au contraire de sa sœur Armande, Henriette rêve d’amour et souhaite se marier avec Clitandre. Tandis que son père, Chrysale, est favorable à cette union, sa mère, Philaminte, cherche à imposer le pédant Trissotin en raison de ses supposées lumières en sciences et en lettres…



Emma Dante parle de la rencontre entre deux mondes le monde ancien incarné par des hommes avec perruques et costumes d’époque et le monde moderne, celui des femmes émancipées. Tandis que les premiers, sortis d’une malle d’antan, glisseront dans la fiction, dépoussiérés par les domestiques, les secondes se verront dominées par des codes anciens, les dépouillant de leur aura de modernité.



En 2026, c’est le 10E ANNIVERSAIRE EN 2026 DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE AU CINÉMA

1 million de spectateurs

Dans plus de 300 cinémas partenaires dans toute la France .

Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Discover Molière’s Les Femmes Savantes , a classic play directed by Emma Dante and performed by the Comédie-Française troupe, shown live in several cinemas.

