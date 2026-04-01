Saint-Chély-d’Apcher

LES FEMMES SAVANTES

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Le Ciné-Théâtre propose la retransmission du spectacle Les Femmes savantes, capté à la Comédie-Française, le jeudi 16 avril à 18h10.

Le Ciné-Théâtre propose la retransmission du spectacle Les Femmes savantes, capté à la Comédie-Française, le jeudi 16 avril à 18h10.

Dans cette célèbre comédie de Molière, Henriette rêve d’épouser Clitandre. Mais sa mère, Philaminte, fascinée par les prétendues connaissances du pédant Trissotin, souhaite lui imposer un autre mariage. Entre amour sincère, satire sociale et querelles familiales, la pièce oppose le bon sens aux excès du pédantisme.

Cette mise en scène joue sur la rencontre entre deux univers celui du monde ancien, avec ses costumes et perruques d’époque, et celui d’une vision plus moderne des femmes et de leur émancipation.

Une farce irrésistiblement drôle interprétée par la troupe de la Comédie-Française, à découvrir en retransmission sur grand écran. .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr

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English :

Ciné-Théâtre offers a retransmission of Les Femmes Savantes, filmed at the Comédie-Française, on Thursday April 16 at 6:10pm.

L’événement LES FEMMES SAVANTES Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-04-07 par Conseil Départemental