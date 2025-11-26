LES FEMMES S’EN MELENT – GILDAA – OJOS – LES FEMMES S EN MELENT – GILDAA – OJOS – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

LES FEMMES S’EN MELENT – GILDAA – OJOS – LES FEMMES S EN MELENT – GILDAA – OJOS Début : 2025-11-26 à 20:00. Tarif : – euros.

C’est le 08 mars 1997 que Le Festival Les Femmes s’en Mêlent a été créé à Paris. Bien avant les débats sur la parité, Les Femmes s’en Mêlent (LFSM) a été, dès le début, une réponse à la sous-représentation des femmes dans la plupart des festivals (principalement estivaux) devenant ainsi le premier événement international défendant la création musicale des artistes femmes.Les Femmes s’en Mêlent (LFSM), fort de son histoire, veut continuer à proposer des alternatives de programmation en défendant les artistes dans leur développement de carrière, à travers des concerts dans toute le France, tout en promouvant l’égalité femmes-hommes et la visibilité des artistes LGBTQIA dans les musiques actuelles avec son nouveau dispositif d’actions (ateliers, conférences, rencontres, projections et débats) Les Femmes S’engagent.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63