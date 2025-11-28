LES FEMMES SONT PARFAITES – LES FEMMES SONT PARFAITES LES HOMMES FO – THEATRE PARADISE REPUBLIQUE Avignon

LES FEMMES SONT PARFAITES – LES FEMMES SONT PARFAITES LES HOMMES FO Début : 2025-12-31 à 18:00. Tarif : – euros.

Un spectacle qui réconcilie enfin les hommes et les femmes. Lucas et Julie, en couple à la scène comme à la vie, vous donnent toutes les astuces pour mieux communiquer, comprendre et supporter l’autre sexe. Car oui, nous n’avons pas les mêmes attentes. Les femmes rêvent que leurs maris les écoutent plus. Les hommes rêvent que leurs femmes parlent moins.Mesdames, vous êtes garanties qu’en sortant de ce spectacle, les hommes vous verront comme des super-héroïnes. Quant à vous Messieurs, soyez assurés qu’en sortant, les femmes vous trouveront irrésistibles.Et les célibataires, vous allez tellement en apprendre, que vous n’allez pas le rester. Un show qui va vous donner du bonheur (nom masculin). Et de la Joie de vivre (nom féminin).

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE PARADISE REPUBLIQUE 9 RUE MIGNARD 84000 Avignon 84