Les femmes sont parfaites, les hommes font ce qu’ils peuvent – La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence 2 juillet 2025 21:00

Bouches-du-Rhône

Les femmes sont parfaites, les hommes font ce qu’ils peuvent Mercredi 2 juillet 2025 le mercredi de 21h à 22h30.

Jeudi 3 juillet 2025 le jeudi de 21h à 22h30.

Vendredi 4 juillet 2025 le vendredi de 21h à 22h30.

Samedi 5 juillet 2025 le samedi de 21h à 22h30.

Mercredi 9 juillet 2025 le mercredi de 21h à 22h30.

Jeudi 10 juillet 2025 le jeudi de 21h à 22h30.

Vendredi 11 juillet 2025 le vendredi de 21h à 22h30.

Samedi 12 juillet 2025 le samedi de 21h à 22h30. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Un show qui va vous donner du bonheur (Nom masculin). Et de la Joie de vivre (Nom féminin).

Un spectacle qui réconcilie enfin les hommes et les femmes.



Lucas et Julie, en couple à la scène comme à la vie, vous donnent toutes les astuces pour mieux communiquer, comprendre et supporter l’autre sexe. Car oui, nous n’avons pas les mêmes attentes. Les femmes rêvent que leurs maris les écoutent plus. Les hommes rêvent que leurs femmes parlent moins.



Mesdames, vous êtes garanties qu’en sortant de ce spectacle, les hommes vous verront comme des super-héroïnes. Quant à vous Messieurs, soyez assurés qu’en sortant, les femmes vous trouveront irrésistibles. Et les célibataires, vous allez tellement en apprendre, que vous n’allez pas le rester. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 43 80 info@lafontainedargent.com

English :

A show that will give you « happiness » (masculine noun). And « Joie de vivre » (feminine noun).

German :

Eine Show, die Ihnen « Glück » (männliches Substantiv) bescheren wird. Und « Lebensfreude » (weiblicher Name).

Italiano :

Uno spettacolo che vi darà « felicità » (sostantivo maschile). E « gioia di vivere » (sostantivo femminile).

Espanol :

Un espectáculo que te dará « felicidad » (sustantivo masculino). Y « alegría de vivir » (sustantivo femenino).

