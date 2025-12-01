Les femmes sont parfaites, les hommes font ce qu’ils peuvent Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Les femmes sont parfaites, les hommes font ce qu’ils peuvent

Du vendredi 19 au samedi 20 décembre 2025 de 21h à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 21:00:00

fin : 2025-12-20 23:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Un show qui va vous donner du bonheur (Nom masculin). Et de la Joie de vivre (Nom féminin).

Un spectacle qui réconcilie enfin les hommes et les femmes.



Lucas et Julie, en couple à la scène comme à la vie, vous donnent toutes les astuces pour mieux communiquer, comprendre et supporter l’autre sexe. Car oui, nous n’avons pas les mêmes attentes. Les femmes rêvent que leurs maris les écoutent plus. Les hommes rêvent que leurs femmes parlent moins.



Mesdames, vous êtes garanties qu’en sortant de ce spectacle, les hommes vous verront comme des super-héroïnes. Quant à vous Messieurs, soyez assurés qu’en sortant, les femmes vous trouveront irrésistibles. Et les célibataires, vous allez tellement en apprendre, que vous n’allez pas le rester. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26

English :

A show that will give you happiness (masculine noun). And Joie de vivre (feminine noun).

German :

Eine Show, die Ihnen Glück (männliches Substantiv) bescheren wird. Und Lebensfreude (weiblicher Name).

Italiano :

Uno spettacolo che vi darà felicità (sostantivo maschile). E gioia di vivere (sostantivo femminile).

Espanol :

Un espectáculo que te dará felicidad (sustantivo masculino). Y alegría de vivir (sustantivo femenino).

L’événement Les femmes sont parfaites, les hommes font ce qu’ils peuvent Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence