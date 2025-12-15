Les femmes sont parfaites, les hommes font ce qu’ils peuvent Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

Les femmes sont parfaites, les hommes font ce qu’ils peuvent

Du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2026 de 21h30 à 22h40. Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 21:30:00

fin : 2026-01-03 22:40:00

Date(s) :

2026-01-02

Un spectacle qui réconcilie enfin les hommes et les femmes. Lucas et Julie, en couple à la scène comme à la vie, vous donnent toutes les astuces pour mieux communiquer, comprendre et supporter l’autre sexe. Car oui, nous n’avons pas les mêmes attentes.

Un spectacle qui réconcilie enfin les hommes et les femmes. Lucas et Julie, en couple à la scène comme à la vie, vous donnent toutes les astuces pour mieux communiquer, comprendre et supporter l’autre sexe. Car oui, nous n’avons pas les mêmes attentes.



Mesdames, vous êtes garanties qu’en sortant de ce spectacle, les hommes vous verront comme des super-héroïnes. Quant à vous Messieurs, soyez assurés qu’en sortant, les femmes vous trouveront irrésistibles. Et les célibataires, vous allez tellement en apprendre, que vous n’allez pas le rester.



Un show qui va vous donner du bonheur (Nom masculin). Et de la Joie de vivre (Nom féminin).



Avec Isaure De Galbert et Benjamin Farfallini

Auteur Sophie Depooter, Sacha Judaszko .

Le 16/19 Comédie Marseille 16 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A show that finally reconciles men and women. Lucas and Julie, a couple both on stage and off, give you all the tips you need to better communicate, understand and support the other sex. Because, yes, we don’t have the same expectations.

L’événement Les femmes sont parfaites, les hommes font ce qu’ils peuvent Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille