LES FEMMES SONT PARFAITES LES HOMMES – LES FEMMES SONT PARFAITES LES HOMMES FON – PELOUSSE PARADISE Ales

LES FEMMES SONT PARFAITES LES HOMMES – LES FEMMES SONT PARFAITES LES HOMMES FON Début : 2025-10-04 à 19:00. Tarif : – euros.

Un spectacle qui réconcilie enfin les hommes et les femmes !Lucas et Julie, couple à la scène comme à la ville, livrent avec humour toutes les astuces pour mieux se comprendre, se supporter (et s’aimer !).?? Pourquoi les femmes parlent plus que les hommes ????????? Pourquoi les hommes n’écoutent jamais ??? Pourquoi personne ne se comprend… mais qu’on s’aime quand même ?? Un show interactif, drôle et ultra efficace :Mesdames, vous sortirez de là en super-héroïnes.Messieurs, vous deviendrez (enfin) irrésistibles.Célibataires ? Vous ne le resterez pas longtemps…Un concentré de rires, d’autodérision et de bonne humeur.Par les auteurs de Les femmes ont toujours raison.À découvrir au Pélousse Paradise à Alès !

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30