LES FEMMES SONT PARFAITES LES HOMMES – PELOUSSE PARADISE Ales

LES FEMMES SONT PARFAITES LES HOMMES Début : 2026-02-20 à 21:00. Tarif : – euros.

Un spectacle qui réconcilie enfin les hommes et les femmes.Lucas et Julie, en couple à la scène comme à la vie, vous donnent toutes les astuces pour mieux communiquer, comprendre et supporter l’autre sexe.Car oui, nous n’avons pas les mêmes attentes.Les femmes rêvent que leurs maris les écoutent plus.Les hommes rêvent que leurs femmes parlent moins.Mesdames, vous êtes garanties qu’en sortant de ce spectacle, les hommes vous verront comme des super-héroïnes.Quant à vous Messieurs, soyez assurés qu’en sortant, les femmes vous trouveront irrésistibles.Et les célibataires, vous allez tellement en apprendre, que vous n’allez pas le rester.Un show qui va vous donner du bonheur (Nom masculin). Et de la Joie de vivre (Nom féminin).Cette pièce est la suite du spectacle à succès Les femmes ont toujours raison . Il n’est pas nécessaire d’avoir vu l’autre pour voir celui-ci. En revanche une fois que vous avez vu l’un des deux, vous ne pourrez pas vous empêcher de voir l’autre.A Savoir :Cette pièce a changé de titre et s’appelait anciennement Le meilleur de l’homme c’est… Sa femme

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30