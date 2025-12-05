LES FEMMES SONT PARFAITES – L’ESCALE Melun

LES FEMMES SONT PARFAITES Début : 2025-12-05 à 20:15. Tarif : – euros.

BGO PRÉSENTE : LES FEMMES SONT PARFAITESLes Femmes sont parfaites, les hommes font ce qu’ils peuventUn spectacle qui réconcilie enfin les hommes et les femmes. Lucas et Julie, en couple à la scène comme à la vie, vous donnent toutes les astuces pour mieux communiquer, comprendre et supporter l’autre sexe.Car oui, nous n’avons pas les mêmes attentes.Les femmes rêvent que leurs maris les écoutent plus.Les hommes rêvent que leurs femmes parlent moins.Mesdames, vous êtes garanties qu’en sortant de ce spectacle, les hommes vous verront comme des super-héroïnes.Quant à vous Messieurs, soyez assurés qu’en sortant, les femmes vous trouveront irrésistibles.Et les célibataires, vous allez tellement en apprendre, que vous n’allez pas le rester. Un show qui va vous donner du « bonheur » (Nom masculin). Et de la « Joie de vivre » (Nom féminin). Cette pièce est la suite du spectacle à succès « Les femmes ont toujours raison ». Il n’est pas nécessaire d’avoir vu l’autre pour voir celui-ci. En revanche une fois que vous avez vu l’un des deux, vous ne pourrez pas vous empêcher de voir l’autre.Info importante : Cette pièce a changé de titre et s’appelait anciennement « Le meilleur de l’homme c’est… Sa femme »

L’ESCALE 7ème division blindee americaine 77000 Melun 77