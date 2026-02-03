Les fenêtres qui parlent Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Les fenêtres qui parlent

Avec un peu plus de 200 estampes dans ses collections, qui correspondent à près de 9 % des œuvres inscrites aux registres, le Musée de la Loire peut s’enorgueillir d’en conserver en plus une grande diversité. En matière de technique d’abord (taille d’épargne ou taille douce, xylographie, linogravure ou burin, pointe sèche, manière noire et eau-forte, lithographie…), d’époque ensuite (du 16e au 20e s.) et en termes de sujets représentés (portraits, paysages, scène historique et de genre), l’image multiple imprimée sur papier à partir d’une planche tient donc une place non négligeable dans l’inventaire.

Créées en 2025 à Cosne-Cours-sur-Loire, les Fenêtres qui parlent, évènement qui consiste à exposer de l’art imprimé contemporain aux fenêtres donnant sur la rue dans la ville, font leur retour en 2026, c’est donc fort de la richesse de son fonds que le musée a décidé de participer activement. Ce mercredi de rencontre entre les habitants, les artistes et les organisateurs sera l’occasion de lancer officiellement la manifestation qui connaîtra son temps fort au mois de mai prochain avec la Fête de l’estampe.

Au programme donc à partir de 18h

– Présentation du projet par les organisateurs

– Présentation des techniques de l’estampe et de quelques œuvres extraites des réserves par le musée

– Rencontre entre les habitants qui proposeront des fenêtres et les artistes associés cette année

Le Musée de la Loire, les associations Silex Ink et l’Attribut donnent donc rendez-vous à tous ceux qui souhaiteraient participer aux différents ateliers et proposer une fenêtre pour le projet de rejoindre l’aventure. .

