« Les Fermes à Vélo », une balade gourmande – Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit, 9 juin 2025 10:00, Notre-Dame-de-Bliquetuit.

Seine-Maritime

« Les Fermes à Vélo », une balade gourmande Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-09 10:00:00

fin : 2025-06-09 16:30:00

Date(s) :

2025-06-09

Partez à vélo à la rencontre des fermes locales !

Un circuit de 18 km ponctué de visites passionnantes, de rencontres avec des producteurs, et d’une pause pique-nique à la ferme.

️ Programme de la journée

10h30 Départ depuis la Maison du Parc (location de vélos électriques ou mécaniques possible, à réserver)

11h00 Visite de la ferme maraîchère des Champeaux

Découvrez le maraîchage sur sol vivant, le poulailler mobile et les divers engagement de ces deux maraîchers.

11h45 Visite de la Chèvrerie de Bliquetuit

Rencontrez les 80 chèvres de Noémie et Mickaël, et les bons fromages qu’ils fabriquent. La chèvrerie n’aura plus de secret pour vous ! Dégustation à la clé.

12h30-13h30 Pause pique-nique Apportez votre pique-nique (fromages en vente et dépôt de pain sur place)

14h00 Visite de la micro- brasserie Brotonia et sa houblonnière

Découvrez le processus de fabrication de la bière de A à Z. Marc vous emmènera dans sa houblonnière pour découvrir la production d’un des ingrédients essentiels de la fabrication. Une dégustation amplement méritée clôturera la visite.

16h00 Retour à la Maison du Parc …

Infos pratiques

Circuit de 18 km Facile, accessible à tous

Apportez votre vélo et votre pique-nique

Pensez à la gourde, au casque, et à vérifier votre matériel !

Achats possibles chez les producteurs, une vélo-remorque sera sur le parcours

Location vélo électrique possible sous réservation venir vers 10h15 pour vous équiper

Pour plus d’informations, nous contactez 02.35.37.23.16

Maison du Parc 692 Rue du Petit Pont

Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 23 16

English : « Les Fermes à Vélo », une balade gourmande

? Set off by bike to meet local farms!

An 18 km tour punctuated by fascinating visits, meetings with producers, and a picnic break on the farm.

?? Program for the day

10h30 ? Departure from the Maison du Parc (electric or mechanical bikes available for hire, by prior arrangement)

11h00 ? Visit to the Champeaux market garden farm ?

Discover living soil market gardening, the mobile henhouse and the various commitments of these two market gardeners.

11h45 ? Visit to Chèvrerie de Bliquetuit ?

Meet Noémie and Mickaël’s 80 goats, and the delicious cheeses they make. The goat farm will hold no secrets for you! Tasting included.

12:30-13:30 ? Picnic break ? Bring your own picnic (cheese for sale and bread available on site)

14h00 ? Visit to the Brotonia micro-brewery and hop house ?

Discover the beer-making process from A to Z. Marc will take you on a tour of his hop barn, where you’ll learn about the production of one of the essential ingredients in the brewing process. A well-deserved tasting will round off the visit.

16h00 ? Return to the Maison du Parc… ?

? Practical info

18 km circuit ? Easy, accessible to all

Bring your bike and picnic

Don’t forget your water bottle and helmet, and check your equipment!

Shopping available at local producers, a bike trailer will be on the route ?

Electric bike hire available on reservation come around 10:15 a.m. to get equipped

For further information, please contact us: 02.35.37.23.16

German :

? Machen Sie sich mit dem Fahrrad auf den Weg zu den örtlichen Bauernhöfen!

Eine 18 km lange Tour mit spannenden Besichtigungen, Treffen mit Erzeugern und einer Picknickpause auf dem Bauernhof.

?? Programm des Tages

10h30 ? Abfahrt vom Haus des Parks (Elektrofahrräder oder mechanische Fahrräder können gemietet werden, bitte reservieren)

11h00 ? Besuch des Gemüsebauernhofs Les Champeaux ?

Entdecken Sie den Gemüseanbau auf lebendem Boden, den mobilen Hühnerstall und die verschiedenen Engagements der beiden Gemüsebauern.

11h45 ? Besuch der Chèvrerie de Bliquetuit ?

Lernen Sie die 80 Ziegen von Noémie und Mickaël und den guten Käse, den sie herstellen, kennen. Die Ziegenfarm wird kein Geheimnis mehr für Sie sein! Am Ende gibt es eine Kostprobe.

12:30-13:30 Uhr ? Pause mit Picknick ? Bringen Sie Ihr Picknick mit (Käseverkauf und Brotverkauf vor Ort)

14h00 ? Besichtigung der Mikrobrauerei Brotonia und ihrer Hopfenplantage ?

Entdecken Sie den Prozess der Bierherstellung von A bis Z. Marc wird Sie in seine Hopfenplantage mitnehmen, um die Produktion einer der wichtigsten Zutaten für die Herstellung zu entdecken. Eine wohlverdiente Verkostung rundet den Besuch ab.

16h00 ? Rückkehr zum Haus des Parks … ?

? Praktische Infos

Rundweg von 18 km ? Einfach, für alle zugänglich

Bringen Sie Ihr Fahrrad und Ihr Picknick mit!

Denken Sie an die Trinkflasche, den Helm und überprüfen Sie Ihre Ausrüstung!

Einkaufen bei den Erzeugern möglich, ein Fahrradanhänger wird auf der Strecke sein?

Elektrofahrradverleih ist nach Voranmeldung möglich kommen Sie gegen 10.15 Uhr, um sich auszurüsten

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: 02.35.37.23.16

Italiano :

? Partite in bicicletta per incontrare le fattorie locali!

Un tour di 18 km scandito da visite affascinanti, incontri con i produttori e una pausa picnic in fattoria.

?? Programma della giornata:

10h30 ? Partenza dalla Maison du Parc (noleggio di biciclette elettriche o meccaniche, su prenotazione)

11h00 ? Visita alla fattoria-orto di Champeaux?

Scoprite l’orticoltura su terra viva, il pollaio mobile e i vari impegni di questi due ortolani.

11h45 ? Visita all’allevamento di capre di Bliquetuit?

Conoscete le 80 capre di Noémie e Mickaël e i deliziosi formaggi che producono. L’allevamento di capre non avrà segreti per voi! Degustazione inclusa.

12.30-13.30 ? Pausa picnic? Portate il vostro picnic (formaggio e pane in vendita sul posto)

14h00 ? Visita al microbirrificio Brotonia e alla sua luppoleria?

Scoprite il processo di produzione della birra dalla A alla Z. Marc vi condurrà nella sua cantina di luppolo per scoprire come viene prodotto uno degli ingredienti essenziali. Una meritata degustazione completerà la visita.

16h00 ? Ritorno alla Maison du Parc … ?

? Informazioni pratiche

Circuito di 18 km ? Facile, accessibile a tutti

Portate la vostra bicicletta e il vostro picnic

Non dimenticate la borraccia, il casco e il controllo dell’attrezzatura!

È possibile acquistare dai produttori e un rimorchio per biciclette sarà presente sul percorso?

Noleggio di biciclette elettriche su prenotazione arrivare verso le 10.15 per essere equipaggiati

Per ulteriori informazioni, contattateci: 02.35.37.23.16

Espanol :

? ¡Salga en bicicleta al encuentro de las granjas locales!

Un recorrido de 18 km salpicado de visitas fascinantes, encuentros con los productores y una pausa para hacer un picnic en la granja.

?? Programa del día

10h30 ? Salida de la Maison du Parc (alquiler de bicicletas eléctricas o mecánicas, con reserva previa)

11h00 ? Visita a la explotación hortícola de Champeaux ?

Descubra la horticultura en suelo vivo, el gallinero móvil y los diferentes compromisos de estos dos horticultores.

11h45 ? Visita a la granja de cabras Bliquetuit ?

Conozca a las 80 cabras de Noémie y Mickaël y los deliciosos quesos que elaboran. La granja de cabras no tendrá secretos para usted Degustación incluida.

12h30-13h30 ? Pausa picnic ? Traiga su propio picnic (venta de queso y pan in situ)

14h00 ? Visita de la microcervecería Brotonia y de su casa de lúpulo ?

Descubra el proceso de fabricación de la cerveza de la A a la Z. Marc le llevará a su bodega de lúpulo para descubrir cómo se produce uno de los ingredientes esenciales. Una merecida degustación completará la visita.

16h00 ? Regreso a la Maison du Parc … ?

? Información práctica

Circuito de 18 km ? Fácil, accesible a todos

Traiga su bicicleta y su picnic

¡No olvide su cantimplora, su casco y revisar su equipamiento!

Puedes comprar a los productores, y habrá un remolque para bicicletas en la ruta ?

Alquiler de bicicletas eléctricas con cita previa. Llegue sobre las 10.15 h para equiparse

Para más información, póngase en contacto con nosotros: 02.35.37.23.16

