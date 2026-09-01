Informations pratiques

Pleyber-Christ

Les fermes-modèles et les fermes-écoles

Ferme de Lesquiffiou Pleyber-Christ Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Conférence assurée par François de Beaulieu, écrivain et organisée par le Pays d’art et d’histoire du Pays de Morlaix avec la ferme de Lesquiffiou.

Une véritable révolution agricole se déroule au 19e siècle et de nombreux aristocrates se font les promoteurs de la modernisation. Membres de la Société d’agriculture de Morlaix, Louis et Ange de Guernisac, Paul de Champagny et Jonathas Barbier de Lescoët vont chacun se lancer dans des réalisations qu’ils veulent exemplaires. L’histoire des fermes-modèles des deux premiers et de la ferme-école du troisième est révélatrice d’un bouleversement qui a laissé des traces. .

Ferme de Lesquiffiou Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 62 39 36

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English :

L’événement Les fermes-modèles et les fermes-écoles Pleyber-Christ a été mis à jour le 2026-08-31 par OT BAIE DE MORLAIX