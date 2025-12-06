Les Fest’hivernales Festiva’r Goanv Salle J. Martray Carhaix-Plouguer
Les Fest’hivernales Festiva’r Goanv
Salle J. Martray Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
2025-12-06
2è édition des Fest’Hivernales !
L’association Kuzul Skol Diwan Karaez vous invite de nouveau cette année à partager deux journées d’animations pour les petits et les grands
– Marché de Noël mettant à l’honneur l’artisanat local et les produits biologiques
– Spectacles et animations
Clou du festival, le Père Noël sera présent le dimanche après-midi pour une séance photo en famille.
Vous pourrez vous restaurer sur place les deux jours, et boire un vin chaud pour un petit réconfort hivernal. .
Salle J. Martray Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 33 66
