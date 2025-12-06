Les Fest’hivernales Festiva’r Goanv Salle J. Martray Carhaix-Plouguer

Les Fest’hivernales Festiva’r Goanv

Salle J. Martray Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

2è édition des Fest’Hivernales !

L’association Kuzul Skol Diwan Karaez vous invite de nouveau cette année à partager deux journées d’animations pour les petits et les grands

– Marché de Noël mettant à l’honneur l’artisanat local et les produits biologiques

– Spectacles et animations

Clou du festival, le Père Noël sera présent le dimanche après-midi pour une séance photo en famille.

Vous pourrez vous restaurer sur place les deux jours, et boire un vin chaud pour un petit réconfort hivernal. .

