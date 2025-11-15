Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Festi’Charolaises Rue Jacques Brel Rethel samedi 15 novembre 2025.

Grand marché artisanal, commercial & producteurs locaux avec plus de 80 exposants  Concours bovin interrégional de la race Charolaise Dégustations de viande charolaiseAnimations pour enfants & famillesRestauration & buvetteAnimation musicaleTombola à gain immédiat  Tombola gratuite devinez le poids d’une vache pour repartir avec u panier garniVenez partager un moment de convivialité, soutenir nos artisans, producteurs & commerçants et découvrir les trésors du terroir  En partenariat avec Ardennes Génétique Elevage et la Ville de Rethel
Rue Jacques Brel Foirail Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 36 64 41  contact@ardennesgenetique.com

English :

Large craft, trade & local producers’ market with over 80 exhibitors Inter-regional Charolais cattle competition Charolais meat tastingsEntertainment for children & familiesCatering & refreshmentsMusical entertainmentInstant win raffleFree raffle: guess the weight of a cow to go home with a gift basketCome and share a moment of conviviality, support our craftsmen, producers & traders and discover the treasures of the region In partnership with Ardennes Génétique Elevage and the town of Rethel

German :

Großer Handwerker-, Handels- und lokaler Erzeugermarkt mit über 80 Ausstellern Interregionaler Rinderwettbewerb der Rasse Charolais Fleischverkostungen für Charolais-FleischAnimationen für Kinder & FamilienRestaurants & ImbissständeMusikalische UnterhaltungTombola mit Sofortgewinn Gratis-Tombola: Erraten Sie das Gewicht einer Kuh, um mit einem Präsentkorb nach Hause zu gehenSchließen Sie sich zusammen, unterstützen Sie unsere Handwerker, Erzeuger & Händler und entdecken Sie die Schätze der Region In Partnerschaft mit Ardennes Génétique Elevage und der Stadt Rethel

Italiano :

Grande mercato dell’artigianato, del commercio e dei produttori locali con oltre 80 espositori Concorso interregionale di bovini Charolais Degustazioni di carne CharolaisIntrattenimento per bambini e famiglieCatering e rinfreschiIntrattenimento musicaleVincita istantaneaRisposta gratuita: indovinate il peso di una mucca e riceverete un cesto premioVenite a condividere un momento di convivialità, a sostenere i nostri artigiani, produttori e commercianti e a scoprire i tesori della regione In collaborazione con Ardennes Génétique Elevage e la città di Rethel

Espanol :

Gran mercado artesanal, comercial y de productores locales con más de 80 expositores Concurso interregional de ganado Charolais Degustaciones de carne CharolaisActividades para niños y familiasCatering y refrescosAnimación musicalSorteo instantáneoRifa gratuita: adivine el peso de una vaca para llevarse una cesta de premiosVenga a compartir un momento de convivencia, apoye a nuestros artesanos, productores y comerciantes y descubra los tesoros de la región En colaboración con Ardennes Génétique Elevage y la ciudad de Rethel

L’événement Les Festi’Charolaises Rethel a été mis à jour le 2025-10-25 par Ardennes Tourisme