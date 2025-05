Les Festi’dines – L’Orbrie, 5 juillet 2025 16:00, L'Orbrie.

Vendée

Les Festi’dines Parc de la Grotte L’Orbrie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 16:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Guinguette musicale

Dès 16h00, profitez d’animations familiales (Les contes de ma forêt par Céline Cossard de la Fabrique des Echos et jeux en bois)

Concerts Mariluce, Ben Armessen , Soak up the sun

Foodtrucks (sucré & salé)

Entrée gratuite .

Parc de la Grotte

L’Orbrie 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 18 56 46 05 festidines@gmail.com

English :

Musical guinguette

German :

Musikalisches Guinguette

Italiano :

Guinguette musicale

Espanol :

Guinguette musical

L’événement Les Festi’dines L’Orbrie a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin