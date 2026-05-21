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Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou

Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou

Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou mardi 25 août 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 24700 Le Pizou

Département : Dordogne

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Le Pizou

Les Festines marché gourmand et musical

Le Bourg Le Pizou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:30:00
fin : 2026-08-25 23:30:00

Date(s) :
2026-08-25

Les Festines 18h30. Marché nocturne avec animation musicale Jean-Marie et Dreams in song, variété française et internationale et DJ Rod- Centre bourg. Comité des Fêtes 06 72 20 62 63   .

Le Bourg Le Pizou 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 62 63 

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English : Les Festines marché gourmand et musical

L’événement Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord

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