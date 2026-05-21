Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou
Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou mardi 25 août 2026.
Le Pizou
Les Festines marché gourmand et musical
Le Bourg Le Pizou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:30:00
fin : 2026-08-25 23:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Les Festines 18h30. Marché nocturne avec animation musicale Jean-Marie et Dreams in song, variété française et internationale et DJ Rod- Centre bourg. Comité des Fêtes 06 72 20 62 63 .
Le Bourg Le Pizou 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 62 63
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English : Les Festines marché gourmand et musical
L’événement Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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