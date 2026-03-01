Les Festins d’antan Grosse Sébastien Saint-Paul-de-Vence
Les Festins d’antan Grosse Sébastien Saint-Paul-de-Vence dimanche 29 mars 2026.
Les Festins d’antan
Grosse Sébastien 86 rue Grande Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Début : 2026-03-29 12:00:00
fin : 2026-03-29 14:30:00
2026-03-29
Dans l’une des plus anciennes maisons du village, venez partager un festin d’antan au restaurant du Relais & Châteaux Le Saint-Paul.
Grosse Sébastien 86 rue Grande Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 65 25 reservation@hotel-saint-paul.com
English :
In one of the oldest houses in the village, come and enjoy an old-fashioned feast at the Relais & Châteaux Le Saint-Paul restaurant.
L’événement Les Festins d’antan Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence