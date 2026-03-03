Les Festins d’antan Grosse Sébastien Saint-Paul-de-Vence

Les Festins d’antan

Grosse Sébastien 86 rue Grande Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Début : 2026-04-12 12:00:00

fin : 2026-04-12 14:30:00

2026-04-12

Dans l’une des plus anciennes maisons du village, venez partager un festin d’antan au restaurant du Relais & Châteaux Le Saint-Paul.

Grosse Sébastien 86 rue Grande Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 65 25 reservation@hotel-saint-paul.com

English :

In one of the oldest houses in the village, come and enjoy an old-fashioned feast at the Relais & Châteaux Le Saint-Paul restaurant.

