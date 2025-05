LES F’ESTIVALES DE JUVIGNAC – Juvignac, 3 juillet 2025 07:00, Juvignac.

Hérault

LES F’ESTIVALES DE JUVIGNAC Parvis des Droits de l’Homme Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

Ne manquez pas les F’ Estivales de Juvignac les 03, 10 et 24 juillet 2025 !

Ne manquez pas les F’ Estivales de Juvignac les 03, 10 et 24 juillet 2025 !

Le jeudi, c’est rendez-vous sur le parvis, en famille, en voisins ou entre amis !

Trois soirées durant, les F’estivales feront se rencontrer sur le parvis des Droits de l’Homme l’esprit de la fête, les saveurs du terroir et l’énergie de la musique live.

À table

Nos vignerons locaux vous feront déguster leurs meilleurs crus et les foodtrucks présents des plats des quatre coins du monde

Sur scène

Une programmation résolument festive vous invitera à la danse et à la découverte de nouveaux horizons musicaux

03 juillet

Julo Music

Pop éclectique

19h30 21h

Une Touche d’Optimisme

Chanson française

21h30 23h

10 juillet What Else

Pop acoustique & électro

19h30 21h

The Little

Pop-rock, Tribute The Beatles

24 juillet

Head Fools

Funk

19h30 21h

Skankers

Ska, reggae cuivré

21h30 23h

19h-23h

Parvis de l’Hôtel de Ville

Entrée libre

Tout public .

Parvis des Droits de l’Homme

Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 10 42 42 culture@juvignac.fr

English :

Don’t miss the F’ Estivales de Juvignac on July 03, 10 and 24, 2025!

German :

Verpassen Sie nicht die F’ Estivales de Juvignac am 03., 10. und 24. Juli 2025!

Italiano :

Non perdetevi le F’ Estivales de Juvignac il 03, 10 e 24 luglio 2025!

Espanol :

¡No se pierda los F’ Estivales de Juvignac los días 03, 10 y 24 de julio de 2025!

L’événement LES F’ESTIVALES DE JUVIGNAC Juvignac a été mis à jour le 2025-05-19 par 34 OT MONTPELLIER