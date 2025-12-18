Les Festives Musicales

Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Acteur incontournable du bassin chalonnais, le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise organise la 14e édition des Festives Musicales , en partenariat avec le Grand Orchestre d’Harmonie Saint-Rémy Les Charreaux et la Ville de Chalon-sur-Saône. L’orchestre travaille depuis des semaines sur un programme musical qui mettra en lumière les œuvres du compositeur américain John Williams. Véritable virtuose des musiques de films, on lui doit le renouveau des bandes originales symphoniques, à l’image de celles qui seront interprétées lors de ces 14e Festives Musicales (Star Wars, E.T. l’extra-terrestre, Hook ou la Revanche du capitaine Crochet, Harry Potter, La Liste de Schindler…). Le concert L’épopée musicale de John Williams des étoiles aux sorciers , dont les bénéfices abonderont intégralement les œuvres sociales du club mercuréen, est une invitation à revivre les émotions des chefs d’œuvre du 7e Art. L’entracte sera animé par le groupe Switch . .

Salle Marcel Sembat Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 04 25 29 emmanuel.mere71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Festives Musicales Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-12-16 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I