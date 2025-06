Les Festiv’été de Jonas Concert avec Mokhtar Ambazac 8 août 2025 19:00

Haute-Vienne

Les Festiv’été de Jonas Concert avec Mokhtar Lieu-dit Étang de Jonas Ambazac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08

Date(s) :

2025-08-08

Pour leur tournée d’été, les musiciens du groupe Mokhtar, tout droit venus de Rennes, poseront leurs valises à Ambazac le temps d’une soirée endiablée, électrisée par une musique au carrefour de rythmes puissants et d’instrumentations qui bousculent les frontières. Une force enracinée dans une grande créativité teintée de poésie, portée avec brio par l’association du saxophone et du basson à la basse, au clavier et aux percussions. Un univers musical unique dont on sort revitaliser. .

Lieu-dit Étang de Jonas

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 61 45 accueil@ambazac.fr

