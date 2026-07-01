Informations pratiques

Plussulien

Les Festiv’été du Pays de Corlay

Plussulien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Durant l’été sur le pays de Corlay, 3 rendez-vous animés sur 3 communes.

Pour ce premier rendez-vous vide-grenier, jeux en équipe, tir à la corde, lancer de bottes de paille. Concerts le soir avecTue-Têt, Bacano et Live Fever. .

Plussulien 22320 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 43 84 95

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English :

L’événement Les Festiv’été du Pays de Corlay Plussulien a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Bretagne Centre