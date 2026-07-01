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AGENDA · Plussulien

Les Festiv’été du Pays de Corlay Plussulien

samedi 11 juillet 2026 · Plussulien

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Ville
22320 Plussulien
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plussulien

Les Festiv’été du Pays de Corlay

Plussulien Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Durant l’été sur le pays de Corlay, 3 rendez-vous animés sur 3 communes.
Pour ce premier rendez-vous vide-grenier, jeux en équipe, tir à la corde, lancer de bottes de paille. Concerts le soir avecTue-Têt, Bacano et Live Fever.   .

Plussulien 22320 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 43 84 95 

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English :

L’événement Les Festiv’été du Pays de Corlay Plussulien a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Bretagne Centre