AGENDA · Plussulien
Les Festiv’été du Pays de Corlay Plussulien
samedi 11 juillet 2026 · Plussulien
Informations pratiques
Plussulien
Les Festiv’été du Pays de Corlay
Plussulien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Durant l’été sur le pays de Corlay, 3 rendez-vous animés sur 3 communes.
Pour ce premier rendez-vous vide-grenier, jeux en équipe, tir à la corde, lancer de bottes de paille. Concerts le soir avecTue-Têt, Bacano et Live Fever. .
Plussulien 22320 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 43 84 95
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English :
L’événement Les Festiv’été du Pays de Corlay Plussulien a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Bretagne Centre