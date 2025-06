LES FESTIVITES BASQUES AU DOMAINE DE L’OULIVIE – Combaillaux 19 juin 2025 07:00

Hérault

LES FESTIVITES BASQUES AU DOMAINE DE L’OULIVIE Mas de Fourques Combaillaux Hérault

Tarif : 19.5 – 19.5 – 19.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-19

2025-06-20

2025-06-21

Nous aurons le plaisir d’accueillir l’équipe de M. Pierre Oteiza, artisan et éleveur de porcs basques de la Vallée des Aldudes (64).

Durant 3 jours, le Pays Basque sera mis à l’honneur !

Au programme jeux, musique et gastronomie Basques.

Ses produits seront mis en avant lors des dîners.

Nous aurons le plaisir d’accueillir l’équipe de M. Pierre Oteiza, artisan et éleveur de porcs basques de la Vallée des Aldudes (64).

Durant 3 jours, le Pays Basque sera mis à l’honneur !

Au programme jeux, musique et gastronomie Basques.

Ses produits seront mis en avant lors des dîners.

Pour une immersion totale, pensez au dress-code basque ! (rouge et blanc) .

Mas de Fourques

Combaillaux 34980 Hérault Occitanie helene.oulivie@gmail.com

English :

We’re delighted to welcome Pierre Oteiza, artisan and Basque pig farmer from the Aldudes Valley (64).

For 3 days, the Basque Country will be in the spotlight!

On the program: games, music and Basque gastronomy.

His products will be showcased at the dinners.

German :

Wir freuen uns, das Team von Herrn Pierre Oteiza, Handwerker und Züchter von baskischen Schweinen aus dem Tal der Aldudes (64), begrüßen zu dürfen.

Drei Tage lang wird das Baskenland im Mittelpunkt stehen!

Auf dem Programm stehen Spiele, Musik und baskische Gastronomie.

Seine Produkte werden bei den Abendessen in den Vordergrund gestellt.

Italiano :

Saremo lieti di accogliere il team del signor Pierre Oteiza, artigiano e allevatore di maiali baschi della Valle di Aldudes (64).

Per 3 giorni, i Paesi Baschi saranno sotto i riflettori!

Il programma prevede giochi, musica e gastronomia basca.

I suoi prodotti saranno presentati durante le cene.

Espanol :

Estaremos encantados de recibir al equipo de Pierre Oteiza, artesano y criador de cerdos vascos del valle de Aldudes (64).

Durante 3 días, el País Vasco será el centro de atención

El programa incluye juegos, música y gastronomía vasca.

Sus productos se expondrán en las cenas.

L’événement LES FESTIVITES BASQUES AU DOMAINE DE L’OULIVIE Combaillaux a été mis à jour le 2025-06-13 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP