Les festivités de Noël dans le 9e arrondissements Mairie du 9e arrondissement PARIS

Dimanche 7 décembre : défilé de la Saint-Nicolas

12 h – 14 h 30 – Rue des Martyrs

Le traditionnel défilé de la Saint-Nicolas revient enchanter les rues du 9e ! Venez rencontrer Saint-Nicolas, son âne et le Père Fouettard, et participez à notre concours de dessins « Dessine-moi les fêtes de fin d’année » !

Informations et règlement

Samedi 13 décembre : fête de Noël des Conseils de quartier Blanche-Trinité et Opéra-Chaussée d’Antin

15 h 30 – 17 h 30 – Rue Chaptal

Un après-midi placé sous le signe de la magie de Noël : rencontre avec le Père Noël, fanfares, boissons chaudes offertes, lots à gagner…

Plus d’informations

Samedi 13 décembre : concert du Paris Mozart Orchestra de Noël pour les familles

16 h – Mairie du 9e arrondissement, Salle Rossini, 6 rue Drouot.

Claire Gibault et l’octuor à vents du Paris Mozart Orchestra présenteront une version courte, instrumentale et destinée aux enfants de La Flûte enchantée de Mozart, créée en 1791 à Vienne. Ce conte initiatique nous emmènera aux côtés de Tamino et Pamina, de Papageno et Papagena tout au long de leur découverte de l’amour et des épreuves qui les accompagnent. Il sera raconté et dirigé par Claire Gibault.

Plus d’informations et inscription

Mercredi 17 décembre : Noël de la Mairie du 9e

17 h – 18 h 30 – Place Lino Ventura

C’est l’événement incontournable des fêtes dans l’arrondissement !



Au programme :

Rencontre avec le Père Noël

Manège pour les enfants

Boissons chaudes

Concert de Noël

Venez fêtez Noël avec la mairie du 9e !

Plus d’informations

Tout au long du mois de décembre, la mairie du 9ᵉ arrondissement vous invite à célébrer l’esprit des fêtes à travers une série d’animations chaleureuses, musicales et conviviales. Découvrez l’ensemble de nos festivités à ne manquer sous aucun prétexte !

Du dimanche 07 décembre 2025 au mercredi 17 décembre 2025 :

gratuit

Entrée gratuite mais réservation obligatoire selon les événements

Tout public.

Date(s) :

Mairie du 9e arrondissement 6 rue Drouot 75009 PARIS

